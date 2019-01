Trotz des knackigen Sitzes und wertiger, sehr abriebfester Oberstoffe bleibt die Bewegungsfreiheit erstaunlich hoch. Selbst in längeren, sportlich fordernden Offroad-Sektionen saß der Antartica-Anzug bequem wie ein Trainingsanzug. Klasse! Zahlreiche Wasserdurchfahrten und stundenlange Regenfälle überstand der Fahrer trocken – die Gore-Tex-Membran erfüllt zuverlässig ihren Job. Bei Wärme und körperlich anstrengender Geländefahrt lassen sich großzügige Belüftungen öffnen, die kühlenden Fahrtwind effektiv und direkt an Oberkörper und Beine fließen lassen. Die Einlässe sind zudem mit hochwertigen wasserdichten Reißverschlüssen abgedeckt.

Günstig ist die Dainese-Kombi nicht unbedingt. Die Jacke kostet 1.399,95 Euro. Für die Hose verlangt Dainese 799,95 Euro.

Praktisch ist der auf mehrere geräumige Taschen verteilte Stauraum. Die Fächer sind für die Bewegungsfreiheit optimal platziert, allerdings leidet darunter die Zugänglichkeit der Jacken-Außentaschen. Weniger fummelig lassen sich Geldbeutel & Co. in den ebenfalls wasserdichten Hosentaschen am Oberschenkel unterbringen. Der Thermo-Layer kann bei Bedarf auch sehr komfortabel und wenig störend in der großvolumigen Nierentasche der Jacke verstaut werden. Stichwort Thermo-Layer: Bei Temperaturen unter 15 Grad sollte man den ultraleichten Midlayer aus Gänsedaunen tatsächlich anziehen. Der bequem sitzende, abnehmbare Wärmekragen ist dann ebenfalls sehr empfehlenswert.