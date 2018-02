John McGuinness startet bei der Tourist Trophy 2018 mit Norton

Die Isle of Man TT findet in diesem Jahr vom 26. Mai bis zum 8. Juni statt.

Nachdem John McGuinness letztes Jahr gestürzt war, trennte er sich nach vielen Jahren von Honda. Das Verhältnis zwischen dem Briten und Honda war nach dem Sturz beim North West 200 abgekühlt. McGuinness war aufgrund einer technischen Fehlfunktion in der Elektronik gestürzt.

Um an der Tourist Trophy 2018 teilnehmen zu können, muss McGuinness zuvor allerdings erst noch fit werden. Die Verletzung, die sich der Brite beim North West 200 im vergangenen Jahr zuzog, beeinträchtigt McGuinness weiterhin. Die Beinschiene, die er momentan noch trägt, soll Ende Januar entfernt werden.

2017 stürzte John McGuinness beim North West 200 und verletzte sich schwer. Bei der anschließenden Tourist Trophy 2017 konnte er entsprechend nicht teilnehmen. In diesem Jahr soll sich das wieder ändern. Norton hat den 23-fachen TT-Sieger unter Vertrag genommen. Nun soll McGuinness mit der Norton V4RR das Superbike-Rennen fahren. Zuletzt konnte die Norton mit Top-10-Platzierungen auf sich aufmerksam machen.

John McGuinness und Guy Martin.

Auch der Teamkollege von McGuinness war in der vergangenen Saison kein unbekanntes Gesicht. Guy Martin verkündete 2015 noch sein Karriereende im aktiven Rennsport, 2016 versuchte er sich in der Downhill-Disziplin unmotorisierter Zweiräder und kehrte anschließend zum Straßenrennsport und zu Honda zurück. Auf seinem Erfolgskonto sind der Ulster GP, Scarborough Gold Cup, Armoy und Cookstown aufgeführt sowie 16 Podestplätze bei der Tourist Trophy der Isle of Man. Der Erfolgsliste konnte er bei der TT 2017 allerdings keinen weiteren Titel hinzufügen. Nach einem holprigen Comeback beendete er seine Road-Racing-Karriere endgültig.