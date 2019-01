Das Smartphone kommuniziert über eine Bluetooth-Verbindung mit dem Bremsscheibenschloss. Hierfür wird selbstverständlich ein Bluetooth-fähiges Handy benötigt. Was nicht benötigt wird: Irgendwelche Eingaben am Handy; das Smartphone bleibt in der Jacken-, Hosen-, Brust- oder 'Wo-auch-immer-Tasche'. "Sobald sich der Nutzer mit dem Smartphone seinem Motorrad nähert und das Schloss mit einer leichten Berührung gegen die Bremsscheibe drückt, erfolgt über die sichere Bluetooth Verbindung eine Autorisierung durch das Smartphone und das Schloss wird automatisch entriegelt", so die Theorie des Herstellers.

Aufgeladen wird per USB-C

Was passiert, wenn ein Fahrer vor der Tour vergisst, das Schloss zu lösen? „Er wird durch den Alarm rechtzeitig vor einem Totalschaden gewarnt“, so der Hersteller. LED-Lämpchen informieren über den Batterie- und Aktivierungsmodus. In der Transportposition – also, im Tankrucksack beispielsweise – ist das Schloss im Ruhemodus und löst keinen Alarm aus. Aufgeladen wird das Detecto 8078 SmartX per USB-C.