Alta Motors Redshift MXR

Elektromotoren als Antrieb finden auch in der Offroadszene immer größeren Anklang. Einen neuen Beitrag zu diesem Thema liefert jetzt der US-amerikanische Anbieter Alta Motors aus Kalifornien.

Über 4 Stunden Offroad-Fahrspaß

Seine Energie bezieht der E-Motor aus einem Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 5,8 kWh. Als Ladezeit werden in Kombination mit einem Schnelllader rund 1,5 Stunden angegeben. Eine Reichweite gibt Alta Motors nicht direkt an. Auf der Crosspiste sollen aber über 25 Runden mit einer Ladung drin sein. Bein Endurotouren werden über 4 Stunden Fahrzeit in Aussicht gestellt. Der Pilot kann zwischen vier Fahrprogrammen wählen, die den Charakter des Antriebs stufenweise schärfen.