Benelli-Motorräder 2018

Benelli BN 125

Last but not least, die neue Benelli BN 125. Die 125er wurde von Benelli mit einem luftgekühlten Einzylinder-Motor ausgestattet, der 11 PS bei 9.500/min und 10 Nm bei 7.000/min leisten soll. 13,5 Liter soll der Tank der kleinen Benelli fassen. Fahrbereit soll die Benelli BN 125 142 Kilogramm wiegen.

Zusammen mit der TRK 502 X ist die Benelli BN 125 die einzige neue Benelli, die bereits im Frühjahr 2018 erscheinen soll. Es wird sie in den Farben Weiß, Schwarz und Rot geben. Der Preis ist bisher noch nicht bekannt.