BMW C 400 GT (2019) auf der EICMA

Unter dem Kunststoffkleid setzt auch der BMW C 400 GT auf die gleiche Technik wie schon der C 400 X. Der 350 cm³ große Einzylinder leistet 34 PS, 35 Nm und überträgt sein Antriebsmoment über ein CVT-Getriebe und eine Triebsatzschwinge auf das Hinterrad. Als Grundgerüst dient ein stählerner Gitterrohrrahmen.

Größere Frontverkleidung

Die Abgrenzung des BMW C 400 GT zum X erfolgt über verschiedene Anbauteile. Das höhere Windschild soll für einen besseren Wind- und Wetterschutz sorgen. Das komplette Oberteil der Frontverkleidung wurde ebenfalls neu geformt und nimmt nun einen breiten LED-Doppelscheinwerfer auf. Der C 400 GT tritt serienmäßig mit dem Keyless-Ride-System an. Den gesteigerten Komfortqualitäten trägt der neue C 400 GT in Form einer Sitzbank mit separatem Fahrer-Backrest sowie Einzelsitzflächen und Sozius-Trittbrettern an Stelle von Fußrasten Rechnung. Die Sitzhöhe liegt bei 775 mm. Optional ist auch eine Bank mit einer Sitzhöhe von 760 mm zu haben.