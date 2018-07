Im Modelljahr 2019 ist das sogenannte Hill Start Control Pro (HSC Pro) bei allen K 1600-Modellen serienmäßig an Bord. Dabei handelt es sich um eine automatische Bremshilfe bei der Fahrt auf Straßen mit hoher Steigung/Gefälle. Bei der BMW K 1600 GT in der Lackierung Blackstorm metallic/Glaciersilber metallic wurde zudem die Optik überarbeitet. Die Lackierungen Marsrot metallic und Lupinblau metallic/Blackstorm metallic (Style Sport) sind 2019 nicht mehr im Programm.

Auch dem C evolution spendiert BMW eine neue Lackierung.

BMW Roller

Auch einigen BMW-Rollern spendiert der deutsche Hersteller Updates. So wird es den BMW C 400 X in der neuen Lackierung Blackstorm metallic geben. Den C 650 Sport gibt es ab August im HP-Gewand, inklusive beheizbarer Sitzbank. Die Lackierung Lightwhite uni fällt dafür aus dem Programm. Bie allen C 650-Modellen ändert sich zudem die Farbe des Antriebstrangs von Silber zu Schwarz.

Auch der BMW C 650 GT erhält einige Updates. Der sogenannte Side View Assist ist in Zukunft über das Setup-Menü der Instrumenten-Kombination deaktivierbar. Zudem gibt es den Roller in der neuen Farbe Option 719 Sparkling Storm metallic, optional auch mit brauner Sitzbank und mit Sitzheizung. Die Farbe Lightwhite uni entfällt dagegen.

Beim BMW c evolution wird die Lackierung Ionic Silver metallic / Electricgreen gestrichen. Dafür neu im Programm ist die Lackierung Mineralgrau metallic/Schwarz in Verbindung mit einer schwarzen Tunnelverkleidung.

Die Preise bei den Rollern legen zum neuen Modelljahr um 150 bis 200 Euro zu.