Retro-Roller mit V4-Motor: Dieselpunk von Saint Peter's Builds

Retro-Roller-Projekt namens Dieselpunk

Als erste Großbaustelle hat Saint Peter’s Builds im Sommer 2025 ein Projekt namens Dieselpunk eröffnet. Dabei handelt es sich um einen Retro-Roller im XL-Stretch-Format. Dessen schwungvolle Karosserie existiert bisher lediglich virtuell, also computergeneriert. Blechern-runde Formen erinnern an Vespa und Lambretta, aber auch an klassische Pkw – die Gesamterscheinung sieht imposant aus.