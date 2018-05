Beim Anblick des Curtiss-Prototypen dürfte dem einen oder anderen eine gewisse Ähnlichkeit zu Modellen der Marke Confederate aufgefallen sein. Das ist kein Zufall. Schließlich hatte Confederate im letzten Jahr bekannt gegeben, sich in Curtiss umzubenennen. Weiterhin kündigte der Hersteller damals an, sich künftig nur noch auf Elektro-Motorräder zu konzentrieren. Mit einer Ausnahme: Der neue Prototyp namens Zeus ist nicht das erste Modell des neuen Unternehmens. Zum Abschluss der "Benzin"-Ära hatte Curtis im Februar mit der Curtiss Warhawk ein letztes benzin-betriebenes und auf 35 Exemplare limitiertes Sondermodell vorgestellt. Nun folgt also das erste Elektro-Modell, allerdings noch nicht in Form eines Serienmodells.