Der Hauptsitz von Druid Motorcycles befindet sich in Kalifornien. Der Fokus des Unternehmens liegt eigentlich im Bereich Künstliche Intelligenz. Mit den neuen Sorcerer-Modellen möchte man nun in neue Geschäftsfelder vordringen und sowohl umweltfreundliche als auch attraktive Mobilitätslösungen für die Zukunft entwickeln. Die beiden neuen Sorcerer-Bikes sollen von den eigentlichen Kernkompetenzen des Unternehmens profitieren.

Künstliche Intelligenz in beiden Bikes

Beide Motorräder sollen laut Hersteller lernfähig sein. So sollen die beiden Bikes in der Lage sein, Wetter- und Fahrdaten zu speichern und zu verarbeiten, um das Bike anschließend automatisch an verschiedene Gegebenheiten anpassen zu können. Beide Modelle sollen, zumindest in den USA, bereits ab Mai vorbestellbar sein. Einen Preis hat der Hersteller allerdings noch nicht genannt. Es ist bisher auch noch nicht bekannt, ob die beiden Neulinge jemals ihren Weg nach Europa finden werden.