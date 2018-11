Ducati Diavel 1260 auf der EICMA

Unter dem Namen „Projekt 1309“ machte die Diavel des Jahrgangs 2019 ihre Aufwartung. Wer dabei an die Kubikzahl denkt, irrt jedoch: Der Zahlencode steht für das neunte Projekt des Jahres 2013. Bereits damals, zwei Jahre nach der Vorstellung der ersten Diavel, dachten die Entwickler in Bologna offensichtlich über eine sportlichere Version nach. Entsprechend handelt es sich beim Motor um den V-Zweizylinder Testastretta DVT mit 1.262 ccm, der auch die große Multistrada und die XDiavel antreibt und mit 156 PS bei 9.500/min sowie einem maximalen Drehmoment von 129 Nm bei 7.500/min bestens im Saft steht.

In Sachen Ausstattung spendiert Ducati der neuen Diavel praktisch alles, was die Technik derzeit zu bieten hat: Kurven-ABS, Blipper fürs Schalten ohne Betätigung des Kupplungshebels, Wheelie- und Traktionskontrolle, Tempomat und drei unterschiedliche Fahrmodi (Sport, Touring und Urban). Dazu kommt noch die Ducati Power Launch (DPL), eine per Knopfdruck aktivierbare Starthilfe, die mit einer ausgeklügelten Regelung von Traktions- und Wheeliekontrolle zum fulminanten Ampelstart verhilft und bislang der Ducati XDiavel vorbehalten war.

Anders als bei der bisherigen Diavel mündet er aber nicht in zwei Endtöpfe auf der rechten Seite, sondern in eine kompakte Auspuffanlage, die zentral unter dem Motorrad sitzt. Nach Aussage der Ingenieure verbessern sich dadurch Lenkverhalten, Schwerpunkt und Massenverteilung – kurz: der Fahrspaß wird größer und entspricht dem eines Naked Bikes.

Ducati Diavel 1260 wird fahraktiver

Der besseren Fahrbarkeit und dem Naked Bike-Charakter kommen die neuen Fahrwerksdaten entgegen: Der Lenkkopfwinkel wurde von 62 auf 63 Grad geändert, was dem Komfort dient, ebenso wie der von 120 auf 134 mm erhöhte Federweg am Hinterrad. Die Sitzposition bleibt gleich, denn sie wird von den Entwicklern als guter Kompromiss zwischen sportlichem und touristischem Einsatz angesehen. Die S-Version der neuen Diavel, die in Misano zu sehen war, punktet mit einem Öhlins-Fahrwerk, bei der Standardversion kommt selbiges von Marzocchi und Sachs.

Und die Optik? Die Diavel wirkt schlanker, grimmiger, sportlicher. Das liegt vor allem an der knackigen, kurzen Auspuffanlage, aber auch am neuen LED-Scheinwerfer, der an den der XDiavel erinnert, sowie am schmaleren Heck mit dem ebenfalls neuen LED-Rücklicht. Die Blinker sind, wie bei der XDiavel, in den tief platzierten Kennzeichenhalter integriert. Beim mächtigen Hinterrad bleibt es, doch wegen der veränderten Motorisierung entwickelte Pirelli einen speziellen Diablo Rosso 3 für das Motorrad.