800er-Scrambler in Deutschland am erfolgreichsten

Die Ducati Scrambler Icon kam zur Saison 2015 als erste Scrambler auf den Markt und schlug voll ein. In Deutschland war die 800er-Scrambler bereits in ihrem Debut-Jahr die meistverkaufte Ducati, so auch 2016 und 2017. An ihrer Beliebtheit hat sich bis heute nichts geändert, was zum einen an ihrer pfiffigen Optik liegt, zum anderen am Konzept als Einsteiger-Motorrad mit einfachem Aufbau und einem vergleichsweise geringen Gewicht von 186 Kilogramm.

Auch der für Ducati-Verhältnisse günstige Preis von derzeit knapp 9.000 Euro spielt eine wichtige Rolle. Zudem eignet sie sich wie keine andere Ducati fürs Customizing.

Nun wird die erstgeborene Icon folgerichtig auch als Erste der Scrambler-Reihe überarbeitet. Neben dem Kurven-ABS gibt es weitere Änderungen: Ebenfalls der Sicherheit dienen die neuen LED-Blinker und der modifizierte Scheinwerfer. Für mehr Komfort sollen eine flachere Sitzbank und ein neues Fahrwerks-Setup sorgen, und das LC-Display bekommt nun auch eine Gang- und eine Tankanzeige.