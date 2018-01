Fahrbericht Honda Gold Wing 2018

Sportlicher, aber auch unglaublich komfortabel

Die 2018er GL gibt sich bereits im Stand um einiges weniger problematisch als die Vorgängerin. Kompakter, merklich weniger massiv, nimmt sich das neue Modell neben der riesigen alten Maschine wirklich beinahe filigran aus. Durchweg Gold Wing dann aber beim Komfort. Bank, Lenker und Fußrasten liefern ideale Tourensessel-Ergonomie. Referenzklasse auch beim Soziuskomfort, und hinter der elektrisch verstellbaren großen Scheibe der Tour-Version herrscht in voll ausgefahrener Stellung praktisch verwirbelungsfreie Windstille.

Der neue Flat-Six im Maschinenraum macht sich mit recht viel Standgas warm. Um davon etwas mitzubekommen muss man das Soundsystem abstellen - im Leerlauf säuselt der Boxer dezent und vollkommen vibrationsfrei vor sich hin. Seine Laufkultur stellt das Nonplusultra dar. Auch in Fahrt behält er seinen seidenweichen Groove, unter Last darf der Motor aber kerniger, lauter aus der Airbox schlürfen, ein Zugeständnis an die „sportlichere“ Zielgruppe.