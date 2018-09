Beim SBK-WM-Saisonauftakt in Australien schlug das neue Reglement gnadenlos zu und Jonathan Reas gewohnte Dominanz schien damit gebrochen. Inzwischen haben die Grünen die gewohnte Rangordnung wieder hergestellt. Damit das auch nächstes Jahr so bleibt, kümmerte sich das Werk in Kobe hauptsächlich um das Racing-Basismodell Kawasaki ZX-10RR.

Dreht 600/min höher Dabei legten die Spezialisten fast ausschließlich am Motor Hand an, auf technischer Seite blieb sonst nahezu alles beim Alten. Da die WM-Konkurrenz über mehr Top-End-Power verfügt, erhöhte Kawasaki das Drehzahlniveau. Leichte Titanpleuel von Pankl statt der massigen Stahlpendants reduzieren die oszillierenden Massen um über 400 Gramm – ein beachtlicher Wert. Laut Kawasaki fällt dadurch auch das Trägheitsmoment der Kurbelwelle um fünf Prozent geringer aus, wodurch die Kreiselkräfte sinken, was wiederum das Handling fördert. Außerdem werden die Ventile nun über Schlepphebel statt wie bisher über Tassenstößel angesteuert. Das verbessert die Zuverlässigkeit in höchsten Drehzahlregionen und spart darüber hinaus 20 Prozent Gewicht bei den bewegten Massen. Dank dieser Maßnahmen dreht die Basis-RR nun 600/min höher, was ihr zusätzliche vier Ponys beschert (204 statt bisher 200 PS).