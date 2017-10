Aktion an allen Fronten: Anders kann man das, was sich in Mattighofen tut, nicht beschreiben. Neben der neuen Twin-Baureihe geht auch der Ausbau der 390er-Einzylinder-Modellpalette weiter. Die jüngsten Zuwächse: eine Art Scrambler und – natürlich – eine Adventure. Doch zunächst zur Scrambler – oder wie immer man diese 390er mit längeren, aber nicht langen Federwegen, mit einem (vermutlich) 19 Zoll großen Vorderrad und hohem vorderen Schutzblech nennen will.