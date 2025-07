Zweitakt-Street-Tracker: Yamaha RD 350 als Custombike von Moto Relic

Zurück kam der Zweitakt-Twin der Yamaha RD 350 nicht nur generalüberholt, sondern obendrein fachmännisch vom Tuner optimiert. Äußerlich zu erkennen an den beiden 28er-PWK-Vergasern von Keihin sowie an der schwungvollen 2-in-2-Abgasanlage, einer Einzelanfertigung aus Edelstahl von Jim Lomas, kombiniert mit zwei Mini-Schalldämpfern von JL.

Minimalistisch-charakteristisch für den Street Tracker von Moto Relic ist die obere Karosserie-Linie, von Sean Skinner mit Bedacht gewählt. Den Benzintank einer Honda Ascot fand er formal passend, aber proportional zu breit. Also schnitt er ihn längs in der Mitte durch und schweißte ihn dann etwas schmaler wieder zusammen. Formschlüssig ist das Heck aus Aluminiumblech mit brauner Leder-Sitzbank von Counterbalance Cycles.

Zweitakt-Öl und Spezial-Lackierung

Ein besonderes Detail am Street Tracker von Moto Relic ist das vor dem Hinterrad aufgehängte Öl-Reservoir für die originale Getrenntschmierung des Yamaha-Zweitakters – mit transparenter Steigleitung. Last, but not least wirkt auch dieses Custombike durch seine Lackierung, hier in Dunkelblau, Gelb und Schwarz, aufgebracht von Danny Knight (Knight’s Kustoms).