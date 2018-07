KTM 790 Duke R Erlkönig 2019

Die R-Version bekommt Brembo-Stopper für das Vorderrad.

KTM 790 Duke R mit Bremsenupdate

Noch mehr Spaß wird vermutlich die kommende R-Version der KTM 790 Duke bieten, die unserem Erlkönigjäger jetzt als Prototyp vor die Linse gefahren ist. Wie bei KTM üblich wird sich das Upgrade im Bereich Bremse und Fahrwerk abspielen. So ist am Erlkönig auch eindeutig eine neue, radial angeschlagene Brembo-Bremsanlage zu erkennen, die die Bybre-Stopper der Basisversion ersetzt und noch mehr Bremspower liefern dürfte. In diesem Zuge gibt es auch einen neuen Hauptbremszylinder vorn sowie einen neuen Ausgleichsbehälter.

Nicht zu erkennen, aber dennoch wahrscheinlich sind hochwertigere Federelemente vorne und hinten aus dem WP-Regal. Ausgemacht am Erlkönig haben wir zudem eine neue Fahrerfusrastenanlage, die eventuell für eine noch sportlichere Sitzposition sorgen könnte.