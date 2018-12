KTM im Modelljahr 2019

Gute Neuigkeiten für alle Supermoto-Fans: die KTM 690 SMC R kehrt im Modelljahr 2019 zurück.

Ab dem Jahr 2021 sollen in einem Gemeinschaftsunternehmen mit CF Moto in China Mittelklasse-Modelle hergestellt werden. Gibt‘s denn gar kein Haar in der Erfolgssuppe? Lediglich ein dünnes. In der MotoGP tun sich die im Sport sieggewohnten Mannen in Orange gegen die Giganten der Branche schwerer als erwartet. Vielleicht ein Fanal, um auch den eingeplanten weiteren wirtschaftlichen Aufstieg mit vorsichtigem Realismus anzugehen.

Erfreulich ist zudem, dass KTM beinahe alle Zielgruppen beliefert. Besitzer des A1-Führerscheins können auf die RC 125 oder die 125 Duke zurückgreifen. Viele Modelle lassen sich zudem auch auf 48 PS drosseln, was für Besitzer des A2-Führerscheins interessant sein dürfte. Supersportler-Fans gehen allerdings auch im Modelljahr 2019 leer aus. Vielleicht ändert sich dies in naher Zukunft noch und KTM nutzt seine Erfahrungen aus der MotoGP und stellt einen Nachfolger der RC8 auf die Beine.