Moto Guzzi V9 Bobber Sport (2019)

Flacher Lenker, aktive Sitzposition, agiles Handling: Moto Guzzi hatte die Bobber schon bei der Markteinführung der V9-Reihe im Frühjahr 2016 als sportliches Modell gegenüber der touristischen Roamer konzipiert. Was seither sämtliche MOTORRAD-Test bestätigten, den breitschultrigen Ballonreifen zum Trotz, die auf den ersten Blick nicht unbedingt so aussehen, als würden sie eine flotte Fahrweise ermöglichen, es aber trotzdem tun. Das liegt nicht zuletzt an den Conti-Reifen, die auch auf nasser Fahrbahn gut haften, und an der zweistufigen Traktionskontrolle, die zusätzliche Sicherheit bietet. Mit der Bobber bekommen sogar Einsteiger einen sauberen Strich hin, zumal der Lenkeinschlag riesig ist.