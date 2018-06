Bereits 2017 erschienen die ersten Elektro-Roller von Niu auf dem deutschen Markt. Nun folgen mit den beiden Modellen Niu N-GT und Niu M+ also zwei weitere Vertreter, die sich in Sachen Reichweite und Geschwindigkeit noch einmal deutlich von den bisherigen Modellen abheben möchten. Beide neuen Modelle verfügen nun auch über einen zusätzlichen Sitzplatz für Beifahrer. Außerdem wurde in beiden neuen Modellen eine SIM-Karte von Vodafone integriert, wodurch eine ständige Verbindung zu einer passenden Smartphone-App von Niu hergestellt werden soll. Dank der App sollen so verschiedene Daten und Informationen wie GPS, Anti-Diebstahl-Tracking, Remote-Tracking und eine Analyseoptionen abgerufen werden können. Beide Modelle sollen ab Januar 2019 in Deutschland erhältlich sein.