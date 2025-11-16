Adventure-Scooter Voge SR 450 X: 2 Zylinder, 43,5 PS und viel Ausstattung

Mit dem SR 450 X stellt Voge einen neuen Roller vor, der das Adventure-Segment in der A2-Klasse erweitert. Der Maxi-Scooter kombiniert die typischen Eigenschaften eines Alltagsrollers mit Komponenten, die für gelegentliche Abstecher abseits befestigter Straßen ausgelegt sind.

Zweizylinder-Motor mit 398 cm³ und 43,5 PS Der Voge SR 450 X wird von einem flüssigkeitsgekühlten 398 cm³ Zweizylinder-Viertaktmotor mit 8 Ventilen und elektronischer Benzineinspritzung angetrieben. Der Motor stellt 43,5 PS (32 kW) bei 8.000/min bereit und ein maximales Drehmoment von 44 Nm bei 5.750/min. Die Höchstgeschwindigkeit ist mit ca. 145 km/h angegeben. Der SR 450 X hat über ein Roller-typisches Variomatik-Getriebe und erfüllt die aktuelle Euro 5+ Norm.

Fahrwerk und Bremsen für jedes Terrain Das Fahrwerk des Voge SR 450 X ist für die Straße und für unbefestigte Wege entwickelt. Die Upside-down-Telegabel und die Federbeine – alles von Kayaba (KYB) – sollen für Komfort und Stabilität auf verschiedenen Geländearten sorgen. Die Bremsen kommen von J.Juan (vorn) und Nissin (hinten), jeweils mit ABS.

Voge SR 450 X mit schlauchlosen Drahtspeichenrädern in 14 und 17 Zoll Der Voge SR 450 X nutzt ein Stahlrahmenkonzept und rollt vorn auf einem großen 17-Zoll-Rad mit 110/70-17-Bereifung, hinten auf einem 14-Zoll-Rad mit 150/70-14-Reifen. Beide Räder sind schlauchlos mit Drahtspeichen ausgeführt und mit Reifen von Maxxis versehen.

220 kg fahrbereit mit 18-Liter-Tank Die Bodenfreiheit beträgt 180 mm, die Sitzhöhe liegt bei 795 mm, das Gesamtgewicht ist mit 220 kg fahrbereit angegeben. In den Benzintank passen 18 Liter, und der Radstand misst 1.565 mm.

Moderne Ausstattung mit elektrisch einstellbarem Windschild Zur Ausstattung des Voge SR 450 X gehören ein elektrisch einstellbarer Windschild, Keyless-System, LED-Beleuchtung inklusive Zusatzscheinwerfer sowie ein 7-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Connectivity und Reifenluftdruckkontrolle.

Griffheizung und Sitzheizung Zusätzlich sind Griffheizung, Sitzheizung und ein großzügiges Helmfach unter dem Sitz vorhanden, das nach Herstellerangaben Platz für zwei Integralhelme bietet. Der Voge SR 450 X hat außerdem Schutzbügel, einen Aluminium-Gepäckträger sowie einen Edelstahl-Unterfahrschutz.

Marktstart in Deutschland Mitte 2026 Der Voge SR 450 X kommt voraussichtlich im Sommer 2026 nach Deutschland. Zu welchem Preis, ist noch nicht bekannt.

Technische Daten Voge SR 450 X Motor: Zweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, 8 Ventile

Hubraum: 398 cm³

Verdichtung: 11:1

Leistung: 43,5 PS (32 kW) bei 8.000/min

Drehmoment: 44 Nm bei 5.750/min

Startsystem: elektrisch

Kraftstoffsystem: Benzineinspritzung (EFI)

Getriebe: Variomatik (CVT)

Abmessungen (L×B×H): 2165 × 879 × 1440 mm

Radstand: 1.565 mm

Sitzhöhe: 795 mm

Bodenfreiheit: 180 mm

Gewicht: 220 kg (fahrbereit)

Reifen vorn: 110/70-17

Reifen hinten: 150/70-14

Bremsen v./h.: Scheibe / Scheibe, ABS

Tankvolumen: 18 l

Höchstgeschwindigkeit: circa 145 km/h