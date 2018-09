Royal Enfield Dakar Edition

Der Motor wird von massiven Sturzbügeln geschützt.

Kein Sondermodell im Rallye-Look

An der Front trägt die Dakar Edition eine Lampenmaske aus Carbon mit zwei kleinen Rundscheinwerfern und hoher Verkleidungsscheibe. Zudem zieht sich die rahmenfeste Verkleidung seitlich bis zum Tank. Darunter ragt ein kurzer Entenschnabel-Kotflügel hervor.

Beiderseits des Motors sorgt ein üppiges Rohrgeflecht vor Sturzschäden. LED-Zusatzscheinwerfer liefern weiteres Licht. Die dick gepolsterte Sitzbank mündet in einen Cross-Heckfender. Der Auspuffendtopf wurde hochgelegt. Um den sportlichen Look abzurunden, hüllt sich die Dakar Edition in ein blau-weiß-rotes Lackkleid.

Technisch blieb die Himalayan unverändert. Der 411 cm³ große Einzylinder dürfte damit weiter 25 PS leisten. Auch wenn das Exponat den Namen Edition trägt, plant Royal Enfield keine Produktion des Rallye-Modells.