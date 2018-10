Die GSX-R 1000 ist ab Modelljahr 2019 mit einem Quickshifter ausgestattet.

Ansonsten gibt es keine nennenswerten technischen Änderungen an den beiden Modellen. Sowohl bei der Standard-Gixxer als auch bei der GSX-R 1000 R können Käufer zukünftig zwischen jeweils drei verschiedenen Farbvarianten wählen. Die GSX-R 1000 gibt es in den Lackierungen „Metallic Triton Blue“, Glass Sparkle Black / Metallic Matt Black No. 2“ und „Pearl Glacier White / Glass Sparkle Black“. Die schärfere R-Variante wird in den Farben „Metallic Triton Blue“, „Glass Sparkle Black / Pearl Mira Red“ und „Pearl Glacier White“ erhältlich sein.