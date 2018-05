Suzuki GSX-S 300 (2019)

Die 300er-Klasse ist besonders in Asien beliebt, gewinnt aber auch in Europa als Einsteigerklasse zunehmend an Bedeutung. Suzuki ist in diesem Segment bislang nur mit der GSX-R 250 (hat den Sprung auf den deutschen Markt noch nicht geschafft), der Inazuma GW 250 (schon wieder vom deutschen Markt verschwunden) und der V-Strom 250 vertreten.