Tamburini T12 Massimo (2018)

Massimo Tamburini verstarb am 6. April 2014. Vor seinem Tod arbeitete er aber noch an einem letzten Motorrad, das nun finalisiert wurde. Die sogenannte Tamburini T12 Massimo wurde nach dem Tot der italienischen Motorrad-Legende von seinem Sohn und anderen Familienmitgliedern fertiggestellt. Bereits im Jahr 2012 begann die Entwicklung an dem extrem sportlichen Motorrad, das ausschließlich für den Einsatz auf der Rennstrecke konzipiert wurde. Eine Homologation für die Straße ist nicht vorgesehen.

Es wird 12 Exemplare der T12 Massimo geben. Jedes Exemplar kostet 1 Million US-Dollar.

Viele der eingesetzten Bauteile werden zudem in der MotoGP verwendet. Entsprechend edel sind beispielsweise die Federelemente von Öhlins oder das Bremssystem von Brembo. Die aus Magnesium gefertigten Marchesini Räder wurden mit Rennreifen von Pirelli besohlt, die so auch in der Superbike-WM zum Einsatz kommen. Der Rahmen wurde aus Carbon gefertigt. Der 4-in-1-Titanium-Auspuff stammt von Arrow. Gebaut wird die T12 Massimo übrigens im Tamburini-Werk in San Marino.

Das Ganze hat allerdings seinen Preis. Für jedes der insgesamt 12 Exemplare verlangen die Macher satte 1 Million US-Dollar. Somit dürfte die Tamburini T12 Massimo nur in den allerseltensten Fällen jemals die Straße berühren. Wie vielen anderen exklusiven Bikes in dieser Preisklasse blüht ihr das Schicksal als Schaufenster-Motorrad. Schade eigentlich ...