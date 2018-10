Triumph Speed Twin 1200 (2018)

Power-Twin aus der Scrambler 1200/Thruxton

Die neue Triumph Speed Twin 1200 basiert auf der Bonneville T120, dürfte aber mit dem zuletzt in der Scrambler 1200 vorgestellten 1200er Zweizylinder mit 90 PS und 110 Nm Drehmoment bestückt sein. Alternativ käme auch der 97 PS starke Twin aus der Thruxton in Frage. Auffällig sind zudem die verbauten Gussräder.

Beim Design lehnt sich die Speed Twin eng an die Street Twin an. Die konisch gehaltenen Auspuffendtöpfe kommen allerdings sportlicher daher. Gleiches gilt für das abermals filigranere Heckbürzel. Der Motorblock hüllt sich in schwarzem Lack, der Tank trägt eine Zweifarblackierung und die Seitendeckel einen mächtigen Speed Twin-Schriftzug. Am Vorderrad arbeitet eine Doppelscheibenbremsanlage von Brembo mit axial verschraubten Sätteln. Scheinwerfer und Blinker setzen auf LED-Technik.

Die zuvor erwischten Prototypen fuhren noch mit einer Upside-Down-Gabel, Doppelscheinwerfern der alten Speed Triple sowie radial verschraubten Sätteln durch die Gegend. Auch beim Räderwerk gab es damals noch einen Mix aus Guss- und Speichenfelgen.