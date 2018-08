Vespa Elettrica 2018

Vespa-Roller prägen nicht nur in Italien das Straßenbild in vielen Großstädten. Was liegt also näher, als das Kultzweirad mit einem elektrischen Antrieb auszurüsten. Mit einem Prototyp hat Piaggio die Kundschaft schon lange unter Strom gesetzt. Auf der EICMA 2018 soll es endlich soweit sein und Vespa bringt die Serienversion der Elettrica.