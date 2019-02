Vespa GTS 300 hpe (2019) im Fahrbericht

Die Zahlen sprechen für sich: Die neue Vespa GTS 300 hpe bringt zwölf Prozent mehr Leistung und 18 Prozent mehr Drehmoment mit – das ergibt 24 PS, 26 Nm und 120 km/h Spitze und die stärkste Vespa aller Zeiten. Trotz der Steigerungen übten sich die Entwickler aber keineswegs in Revolution, sondern in dezenter Evolution. Die Italiener wären ja schön dumm, wenn sie den berühmtesten Roller der Welt plötzlich von Grund auf umkrempeln würden, zumal sein Verkaufserfolg ungebrochen ist: .Allein in Deutschland wurden von der bisherigen 300er im letzten 5.772 Stück verkauft. Das bedeutet Platz zwei in der Hitliste, direkt hinter der BMW GS – und ein starkes Kundenvotum dafür, alles doch bitte schön mehr oder weniger so zu lassen, wie es ist.

Neuer Motor verbessert Fahrgefühl Optisch bleibt die Neue ihrer Vorgängerin daher weitgehend treu, nur kleine Designänderungen lassen sich ausmachen, etwa an der Sitzbank, an der Blende unterhalb des Scheinwerfers oder an den Abdeckungen von Motorgehäuse und Schalldämpfer. Unter der traditionsreichen Stahlblechkarosse dagegen sorgt viel Feinarbeit an allen Motorkomponenten für den Muskelzuwachs. Verantwortlich dafür ist vor allem ein neuer Zylinderkopf, der zudem für leisere Töne und weniger Abgas bei gleichzeitig geringerem Verbrauch sorgen soll. „High Performance Engine” nennt sich der dergestalt überarbeitete Motor, was als Kürzel „hpe” in die Modellbezeichnung einfließt.

Der Tankinhalt schrumpfte bei der neuen GTS 300 von 8,5 auf 7 Liter. Im Sattel macht sich die Arbeit der Entwickler vor allem durch den verbesserten Antritt bemerkbar, sei es beim Ampelsprint im Stadtverkehr, sei es beim Kurvenswing auf der Landstraße. Gerade auf steilen Passagen legt der Fahrspaß zu – zumindest bergauf, denn bergab zeigen die weiterhin eher stumpfen Bremsen dem Kultroller doch gewisse Grenzen auf. Was man der ewig jungen Italienerin aber verzeiht, schließlich wurde sie nicht fürs Driften geschaffen, sondern als eleganter Stadtroller. Dank der Feinarbeit an den mechanischen Komponenten dreht der Motor nun leichter, und weil auch die Variomatik überarbeitet wurde, haben sich die Vibrationen verringert. Weiterer erfreulicher Nebeneffekt des Bemühens der Vespa-Ingenieure: Die Wartungsintervalle für den Motor wurden von 5.000 auf 10.000 Kilometer erhöht. Dafür schrumpfte der Tankinhalt von bisher 8,5 auf jetzt sieben Liter.

Sitzposition weiterhin makellos Am guten Fahrverhalten hat sich nichts geändert, die makellose Sitzposition und die übersichtlichen Instrumente sorgen für viel Kontrolle und Übersicht. Die serienmäßige Traktionskontrolle greift erst spät und auch dann nur defensiv ein. Bodenwellen und Schlaglöcher federt die Vespa ordentlich ab, noch mehr Komfort lassen sich angesichts der kleinen Zwölf-Zoll-Räder und dem dadurch beschränkten Platz für Federwege aus dem Vespa-Konzept nicht herausholen.