Yamaha im Modelljahr 2019

Das wohl unangefochtene Yamaha-Highlight für 2019 dürfte die Ténéré 700 sein – sie hat auch wahrlich lange genug auf sich warten lassen. In der zweiten Jahreshälfte ist es dann endlich so weit, verspricht Yamaha allen Adventure- und Offroad Freunden. Fans von Scrambler-Modellen, insbesondere der XT 500 aus dem Jahr 1981, dürften ihre Freude derweil an der ebenfalls auf der EICMA präsentierten XSR 700 XTribute haben.