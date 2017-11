Zündapp Sport Combinette-Umbau

Aber noch besser waren die Ausritte auf dem Soziusplatz der Zündapp Super Combinette meines großen Bruders. Es ist Herbst 1965, schweinekalt und neblig. Bruder Hans-Peter schraubt und bastelt in eisiger Kälte am Moped, das Licht kommt aus dem Hausflur. Licht ist übertrieben, ein Schimmer, der aber genügt, um den verfluchten Gasschieber in den verfluchten Vergaser zu fummeln. Endlich. Treten, schieben. Booooaahhh, booooaahhhh, räng, räng, räng. Wer hätt’s gedacht. „Jonger, auf goht’s, die Karre lauft!“ Ich schlüpfe in den blauen Anorak, ziehe die Wintermütze über die Ohren und klemme mich hinterm Bruder fest. Mutter Elfriede stülpt mir noch Baumwollhandschuhe über die Finger und zieht den Reißverschluss am Anorak zu. Ab geht’s, raus aus dem Flecken Büsnau, wir segeln durch die lang gezogenen Schattenkurven. Dort, wo im Sommer die Tribünen des Solitude-Rennens stehen, verdreht es mir fast den Kompass. Die Welt steht zwar nicht Kopf, aber ziemlich schief. Irgendeine Zauberkraft drückt uns in den Sitz, hält das Moped stabil, obwohl es eigentlich umfallen müsste, so schräg wie der Bruder um die S-Kurven flitzt.

Streckenabschnitt namens "Elend"

Ich schiele über seine Schulter auf den Tacho, dessen Nadel in Richtung der 60-km/h-Marke pendelt. Der Bruder hält den Kopf schief, damit die Augen nicht ganz so arg tränen. Vorbei geht‘s am Start- und Zielturm, dann durch den schummrig-dunklen Wald, bis der Berg in Sicht kommt. Für einen zwölfjährigen Buben auf einem Dreigang-Fahrrad bedeutet das, in die Pedale treten, bis die Luft wegbleibt. Nicht umsonst heißt dieser Streckenabschnitt der alten Solitude-Rennstrecke „Elend“. Anders auf dem Moped: Kaum stellt sich das „Elend“ in den Weg, fuchtelt der Bruder mit den Armen, dreht aufgeregt an der Handschaltung, der Motor kreischt, es rätscht und ruckt. Dann ein lautes Klonk, und der erste Gang ist drin. Ah ja. Wir stehen, beinahe jedenfalls. Im Schneckentempo krabbelt die Combinette die steile Rampe der alten Rennstrecke mit 19 Prozent Steigung hinauf. Immerhin, es muss nicht gestrampelt werden. Man muss nur mit der rechten Hand an einem Griff drehen – dem GASGRIFF!

Es waren genau diese Erinnerungen an die abenteuerlichen Ausfahrten auf dem Münchner Feuerross, die mich im Herbst 2016 dazu bewogen, aus einer bis ins Mark vergammelten Zündapp Sport Combinette einen robusten Geländehüpfer zu basteln. Auch deshalb, weil meine Kumpels und ich uns damals bei wilden Rennen über Stock und Stein zwar so manche blutige Nase, aber auch jede Menge Erfahrung geholt haben. Löten, sägen, feilen, bohren – nur so wurde aus einem barocken Moped ein federleichtes, spritziges, aber auch maximal improvisiertes Geländemoped – die Wurzelsau!