Concept Bikes von Rizoma auf der EICMA Edles Zubehör für GS, Katana & Co.

In Halle 13 am Stand I-52 stellt Rizoma nicht nur einzelne Teile aus, sondern gleich sechs neue Zubehörlinien für folgende Modelle: Indian FTR 1200, BMW R1250 GS, BMW S 1000 RR, Suzuki Katana, Honda CB 650 R und Vespa GTS 300.

Rizoma für BMW R 1250 GS

Rizoma Zum Individualisieren und Aufwerten hat Rizoma ein paar neue Teile für die HP-Version der R 1250 GS im 2020er-Programm.

Für die Geländeversion der neuen BMW R 1250 GS, die HP, präsentiert Rizoma unter anderem diverse Spiegel, Hebeleien, Scheinwerfer-Schutz, Windschild-Protektoren, LED-Blinker, Lenkererhöhung, Lenkerstrebe, Kühlerträger, Rallye-Fußrasten, Touring-Rasten, Motorschutz sowie Motorschutzbügel, Aufsätze für den Auspuff und LED-Nebelleuchten.

Rizoma für Suzuki Katana

Rizoma Das Katana-Concept Bike "dedicated to headquarters" kommt mit blau und gelb lackierten Teilen.

In Silber und Schwarz steht die Suzuki ab Werk parat. Rizoma stellt auf der EICMA nun ein auffälliges Farbkonzept für die Katana vor, das sich für Akzente aus den üblichen Suzuki-Farbtöpfen Blau und Gelb bedient. Für die beiden Serien-Katanas, die mit rotem Suzuki-Schriftzug anrollen, bietet Rizoma passend akzentuierte rot-schwarze Griffe und Fußrasten sowie schwarze Stummellenker, Spiegel in vielen Formen, Hebel, Lenkerschutzbügel und schwarze oder silberne, zierliche LED-Blinker.

Rizoma für Vespa GTS 300

Rizoma Die Vespa GTS 300 in schwarz sieht mit den bronzefarbenen Rizoma-Teilen noch edler aus.

Edle, schwarz-bronzene Anbauteile sind für die Vespa GTS 300 neu im Rizoma-Portfolio. In dieser Farbkombi kommen die Griffe und die Ständerplatte. Komplett in Bronze zeigt sich der Kaskaden-förmige Einsatz für die Frontverkleidung, die Lufteinlassgitter fürs Handschuhfach und die vordere Kotflügelverkleidung. Ein knallig rotes Vespa-Sondermodell hat Rizoma ebenfalls für die EICMA im Gepäck. Hier sind Frontabdeckung, Kotflügel und Lufteinlassgitter in mattem Silber.