Spektakuläre Fahrerflucht Wenn ein Honda eine Honda mitschleift

Im kalifornischen Corona ist der Fahrer eines Honda Odyssey Minivans auf dem Freeway 91 so heftig auf einen Honda Fireblade-Fahrer aufgefahren, dass dieser vom Motorrad geschleudert wurde und sich das Superbike vorne im Van verkeilte. Der Biker erlitt beim unfreiwilligen Abstieg nur leichte Verletzungen an der Schulter. Die Fireblade erwischte es schlimmer.

Der unfallflüchtige Odyssey-Fahrer wurde zum unfreiwiligen Youtube-Star, denn die Unfallflucht des 25 Jahre alten George Cesar Valentin wurde per Video dokumentiert. Funkensprühend schob er das aufrecht stehend in die Van-Front verkeilte Bike vor sich her, von YouTube-Filmer Will Panda für die Ewigkeit festgehalten, weil für alle anderen Menschen gut sichtbar gefilmt.

Super Plan: Bike rausziehen, Auto abstellen und es als gestohlen melden

Valentin gab später zu Protokoll, er sei aus Panik weitergefahren. Noch im Schockzustand nahm er die Ausfahrt McKinley St., hielt vor einem Fachhandel für Kosmetikbedarf an der 2191 Sampson Ave Suite 101 in Corona und entledigte sich des Bikes – und zugleich auch seines Frontstoßfängers. Gut zweieinhalb Kilometer weiter, so zeigt es das Video, ließ er das Fahrzeug verwaist stehen und floh zu Fuß weiter.

YouTube Das Motorrad ist Schrott.

Doch damit nicht genug: Wie der Nachrichtensender KTLA 5 in Los Angeles später berichtete, meldete er seinen Minivan anschließend als gestohlen. Zwei Stunden später nahm ihn die Polizei fest.

Fazit

Die Fireblade hat schwer gelitten, dem Motorradfahrer ist bei diesem Unfall zum Glück fast nichts passiert.