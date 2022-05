MotoGP auf dem Kymiring ist erneut abgesagt Bereits zum dritten Mal fällt der Finnland-GP aus

Der MotoGP-Lauf in Finnland ist abgesagt uns es wird keinen Ersatzlauf geben. Der Grund ist laut Dorna die geopolitische Lage um Finnland.

Bereits zum dritten Mal in Folge ist der MotoGP-Lauf auf dem neuen finnischen Kymiring abgesagt. Der Veranstalter Dorna begründet die diesjährige Absage wie folgt: "Die Arbeiten zur Homologation des KymiRings in Kombination mit der geopolitischen Situation in der Region haben zur Absage des Finnland-Grand-Prix 2022 geführt".

Neue Rennstrecke in Finnland

Bereits 2019 sollte die MotoGP auf dem neuen Kymiring starten, doch das Verzögern der Bauarbeiten ließ den Start nicht zu. 2020 und 2021 wurde das Rennen aufgrund der Pandemie abgesagt. 2022 die erneute Absage. Wer Tickets für den GP 2021 und oder 2022 kann – besser gesagt muss – sie zurückgeben, da kein Ersatztermin feststeht.

Fazit

