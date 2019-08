Sport Motorrad Magazin PS mit 32 Seiten mehr Die ganze Welt des sportlichen Motorradfahrens

32 Seiten mehr in jedem Heft bieten den Platz, um unsere ganze Erfahrung und vor allem unser Herzblut fürs Motorradfahren, Power-geladene Maschinen, astreine Sport-Bikes, Zubehör, Rennsport und vieles mehr in spannende und informative Geschichten zu gießen, damit am Ende DIE Zeitschrift für Leute herauskommt, für die engagiertes Motorradfahren auch Lebenseinstellung ist. Mit großen Vergleichstests, neuem Supertest, PS-Projektbike, Service-Themen, Technik Stories, großen Hintergrund-Reportagen zum Motorrad-Rennsport, Youngtimer und vielem mehr.

Supertest: Mit dem Supertest haben wir ein neues Testformat in die PS gehoben, das auf der immer gleichen Strecke mit den immer gleichen Reifen und einem schnellen Rennfahrer in jedem Heft nicht nur ein klares Ranking quer durch alle sportlichen Bike-Kategorien schafft, sondern auch Fakten, Technik, alles zu den Fahreigenschaften und handfeste Daten bietet.

Umfrage Auf welchen Superstest bist du besonders gespannt? 43 Mal abgestimmt BMW S 1000 RR Yamaha YZF-R1M Suzuki GSX-R 1000 R Kawasaki ZX-10 RR Honda Fireblade SP Ducati Panigale V4S Aprilia RSV4 1100 Yamaha YZF-R6 Aprilia Tuono V4 1100 Factory KTM Duke 790 Triumph Speed Triple RS Triumph Street Triple RS Yamaha MT-10 SP Kawasaki Z 900 BMW S 1000 R BMW R 1250 GS Yamaha R1 GYTR Ducati V4 Street Fighter Triumph Daytona 765

Youngtimer-Serie: Die neue Youngtimer-Serie spannt den Bogen weiter, betont die Vielfalt des Themas „sportliche Motorräder“, liefert spannende Anekdoten und Hintergründe zu grandiosen Bikes, von denen wir einmal geträumt, sie vielleicht sogar besessen haben, die bis heute stilprägend sind und oft noch in erstaunlich hohen Stückzahlen gefahren, angeboten und gehandelt werden. Dazu ist unser Spezialtest zum 25-jährigen Jubiläum der Ducati 916 in dieser PS-Ausgabe ein Highlight „on top“, ein Ausrufezeichen, wie viel Faszination von diesem packenden Genre PS-starker und technisch am oberen Limit gebauter Bikes ausgeht – von den 1990ern bis heute!

Gebrauchtbike-Tuning: Tipps und Tests rund ums nötige Zubehör wird es verlässlich geben – in jeder Ausgabe! Mit unserem Projekt-Bike kommen nicht nur Umbauinspirationen und Schrauber-Anleitungen mit großem Alltagsbezug, sondern auch hilfreiche Tests zu vielen Anbauteilen – vom Auspuff bis zu Zündkerzen.

Pitlane: Und es gibt beispielsweise auch die exponierte Pitlane wieder, der große Hobby-Racing-Bereich – das war PS-Territorium und soll es künftig unbedingt wieder sein. Zu entdecken gibt's noch mehr. Blättert in Ruhe, lest ausführlich und gebt uns Euer Feedback – die neue PS, dicker, stärker, schneller! An diesem Anspruch wollen wir uns messen lassen!

