Mit den hingeklammerten Spielkarten in die Speichen am ersten Fahrrad fing es an, da war ich bereits glühender Barry Sheene-Fan. Ein Puch-Mofa war mit 15 das erste motorisierte Highlight meines Lebens, gefolgt von einer Honda MTX 80. Dann kamen die Yamaha XT 500 und diverse andere schwachbrüstige Motorräder in ganz kurzer Folge, bis ich mit 21 eine GPZ 600 R mein Eigen nennen und damit meine Heimat, den Schwarzwald, unsicher machen konnte. Als Student bin ich in den Semesterferien Lkw gefahren, um mir weitere, immer schnellere „Joghurtbecher“ leisten zu können. Diese Begeisterung für Sportmotorräder führte mich schließlich zur Motor Presse und MOTORRAD, wo ich zunächst als PS-Redakteur arbeitete und viel zu spät das Rennfahren selbst lernen und dann ausüben durfte. Highlight als Pilot war ein dritter Platz mit dem PS-LSL-xLite-61-Team auf einer Kawasaki ZX 10R bei den 24 Stunden von Le Mans. In mittlerweile 20 Jahren als Motorrad-Journalist bin ich unzählige Motorräder in allen Kategorien gefahren und habe ebenso viele Kilometer auf sämtlichen Kontinenten, Belägen und nahezu allen großen Rennstrecken abgespult. Trotzdem oder gerade deshalb gibt es für mich nichts Schöneres, als auf einem Motorrad zu sitzen und diese einzigartige Fahrdynamik zu spüren.