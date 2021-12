Umfrage zur großen Sicherheitskampagne Mitmachen und Fahrtraining gewinnen

Beteiligt euch an unserer Umfrage zum Thema Sicherheit und gewinnt mit etwas Glück eine Teilnahme an einem Fahrsicherheitstraining.

Hier geht's direkt zur Umfrage

Der erste Teil unserer großen, markenübergreifenden Sicherheitskampagne mit dem Motto "Sicherheit hat Vorfahrt" war ein voller Erfolg. Gemeinsam mit elf Partnerzeitschriften der Motor Presse Stuttgart und unseren Partnern aus der Industrie und anderen relevanten Branchen beleuchteten wir über das gesamte Jahr 2021 die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. In einem mehrteiligen Themen-Spezial legten wir den Fokus auf die einzelnen Verkehrsparteien – vom Fußgänger bis zum Lkw. Dabei gingen wir im Detail auf die einzelnen Bedürfnisse ein, warfen einen genauen Blick auf das Konfliktpotenzial zwischen den Verkehrsteilnehmern, brachten Vertreter und Experten der einzelnen Parteien an einen Tisch und erarbeiten gemeinsam Lösungen für mehr Achtsamkeit untereinander. Alles mit einem Ziel: Mehr Sicherheit für uns alle.

Auch im Jahr 2022 wollen wir wieder einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten und bitten euch deshalb vorab um Unterstützung. In einer Umfrage möchten wir von euch unter anderem wissen: Wie sicher fühlt ihr euch im Straßenverkehr? Wen seht ihr für eine Verbesserung in der Verantwortung? Wart ihr selbst schon einmal in einen Unfall verwickelt und welche Maßnahmen können in Zukunft helfen, dies zu vermeiden. Darüber hinaus ist auch eure Meinung zu einem Tempolimit auf den Straßen gefragt.

Hier an der Umfrage teilnehmen

Mit euren Antworten liefert ihr uns wichtige Anhaltspunkte für zukünftige Beiträge zum Thema. Keine Sorge, die Umfrage nimmt nur wenig Zeit in Anspruch. Und es gibt auch noch was zu gewinnen: Unter allen Teilnehmern verlosen wir 5 x 1 Fahrsicherheitstraining. Die Gewinner können wählen, ob sie das Training im Auto oder auf dem Motorrad absolvieren möchten. Das Sicherheitstraining für Autofahrer findet am FSZ Nürburgring statt, nähere Informationen zum Sicherheitstraining für Motorradfahrer findet ihr hier.

Herzlichen Dank für eure Teilnahme und viel Glück!