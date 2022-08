Warum leuchten bei Hondas die Blinker immer? Begrenzungsleuchten bei Motorrädern

2016 kam es wegen der dauerhaft leuchtenden Blinker an neuen Honda-Motorrädern zu Aufregung in der MOTORRAD-Redaktion: Gleich drei MOTORRAD-Redakteure erlitten nämlich dasselbe Schicksal: Allesamt waren mit je einer aktuellen Honda unterwegs, bis sie von winkenden Motorrad-Polizisten an den Straßenrand zitiert oder direkt an der roten Ampel zum Gespräch gebeten wurden. Der Grund: die bei zahlreichen Honda-Modellen serienmäßig in die Blinker integrierten Begrenzungsleuchten, auch als Positionslichter bekannt. Mit den Sätzen "Das ist in Deutschland so aber nicht gestattet" und "Damit müssen sie zum Händler und ein neues Relais einbauen lassen", wies man die Redakteure zurecht. Blinker dürften in Deutschland nicht permanent leuchten, so die Ordnungshüter.

Obwohl zwei der drei MOTORRAD-Mitarbeiter auf die damals, im Jahr 2016, neue Gesetzeslage hinwiesen, konnte man die Beamten zuerst nicht überzeugen. Auch das Argument, dass nahezu alle neuen Honda-Modelle mit dieser Konfiguration homologiert und entsprechend zugelassen wurden und werden, zog nicht. Es blieb bei der mündlichen Zurechtweisung. Nachträglich konnten wir den Vorfall aber zusammen mit der Polizei klären, die uns bestätigte, dass es sich bei dieser Art der Begrenzungsleuchten um eine legale Konfiguration handelt.

Blinker als Begrenzungsleuchten seit 2016 legal

Seit 2016 macht es ein EU-Gesetz möglich, und Honda hat es damals auch direkt umgesetzt: Bei neuen Modellen leuchten die vorderen Blinker permanent. Damit wird die schlanke Motorradsilhouette rein optisch verbreitert und so die Erkennbarkeit des Motorrads für andere Verkehrsteilnehmer verbessert. Der Grundgedanke ist so simpel wie effektiv: Die Blinker ersetzen die seit einigen Jahren für Neu-Maschinen vorgeschriebenen Positionsleuchten. Damit werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, denn der technische Aufwand wird reduziert (weniger Bauteile) und die aktive Sicherheit gleichzeitig erhöht (bessere Erkennbarkeit).

Und wenn man nun einfach das Signal zum Abbiegen geben will, sprich blinken möchte? Ist alles wie gewohnt: an, aus. Denn die Blinker bleiben weiterhin Blinker. Nur ist das Licht im Blinkbetrieb deutlich heller als im Betrieb mit Dauerlicht. Rechtliche Grundlage ist die weltweit für Fahrzeughersteller gültige UNECE-Vorschrift 53.01. Sie bezieht sich nur auf die Motorrad-Front, die Blinker hinten arbeiten weiter wie gewohnt. Das erste Motorrad, das mit Dauerlicht-Vorderblinkern in Deutschland auf den Markt kam, war die Honda CBR 600 RR des Modelljahrs 2013.

Positionsleuchten nicht nachrüstbar

Kleiner Wermutstropfen für Besitzer älterer Maschinen: Die Dauerlicht-Blinker für bessere Sichtbarkeit sind nicht nachrüstbar, der technische und zeitliche Aufwand wäre laut Honda hierfür zu groß.