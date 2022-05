BMW Patent für verstellbare Luftleitelemente Bekommt die GS 1300 Flügel?

"Jetzt fliegt sie auch noch", titelte MOTORRAD einst über die Studie einer – nicht ganz ernstgemeinten – fliegenden GS. Die Studie damals hatte keine Flügel im klassischen Sinne, eine mögliche neue R 1300 GS könnte sie bekommen. Diese Idee lässt ein Patent von BMW aufblitzen, in dem verstellbare Luftleitelemente geschützt werden. Am Beispiel einer GS. Das erinnert etwas an die elektrischen Spoiler der Moto Guzzi V 100 Mandello, ist aber etwas völlig anderes.

Gefederter Wetterschutz

BMW spricht im Grunde von zwei möglichen Funktionsweisen dieses neuen Wetterschutz-Systems: Einmal werden Luftleitbleche mit einer federelastischen Federung erwähnt, die bei niedrigen Geschwindigkeiten Wind und Regen vom Fahrer abhalten sollen und sich bei höherem Winddruck unter Umständen stufenweise an die Verkleidung schmiegen. Eine zweite Variante dieser Luftleitbleche beschreibt BMW im gleichen Patent als fixierte Flügel an der Verkleidung, die in an ihrem hinteren Ende flexible oder elastische Elemente aufweisen, die bei höheren Geschwindigkeiten ihre Form ändern.

Nicht wie die Moto Guzzi

So ist nun klar, dass dieses System genau das Gegenteil des Guzzi-Systems im Visier hat. In der V 100 fahren die Klappen elektrisch aus und sollen mehr Windschutz bei höheren Geschwindigkeiten bieten. BMW selbst spricht von einem passiven System, das nur auf den Winddruck reagiert und sich im besten Fall zwischen 50 und 120 km/h in ausgestellter Position befindet.

GS 1300 kriegt Flügel

Im Patent ist eine GS zu sehen, an der je Seite drei dieser Elemente verbaut sind. Eines auf einem Niveau mit den Füßen, eines in Höhe der Knie und eines für die Hüfte. Also alle dem Fahrtwind exponierten Körperteile, die nicht hinter der Verkleidung geschützt liegen.

Fazit

BMW hat sich die Erfindung von verstellbaren Luftleitelementen patentieren lassen. Die Klappen oder Flügel arbeiten nur über den Winddruck bei bestimmten Geschwindigkeiten und sollen den Wind- und Wetterschutz im niedrigen Geschwindigkeitsbereich erhöhen. BMW denkt an federelastische Flügel oder feste Flügel mit elastischen Elementen. Am Beispiel einer GS zeigt BMW die Lage der Elemente am Motorrad. Mal sehen ob die neue GS 2023 mit Flügeln kommt.