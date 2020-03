Harley-Davidson und Indian stoppen Produktion US-Werke machen dicht

Wie der Indian-Mutterkonzern Polaris mitteilt, sollen die Bänder ab dem 24. März für eine Woche still stehen. Alle bereits produzierten Fahrzeuge werden noch an den Handel ausgeliefert. Man verfolge die Entwicklung und werde gegebenenfalls zeitnah weitere Anpassungen vornehmen.

Harley mit Corona-Fall

Im Harley-Davidson-Werk in Wisconsin wurde jetzt ein Mitarbeiter positiv auf den Corona-Virus gestestet. In Folge hat der Motorradhersteller mitgeteilt, fast alle seine US-Produktionsstandorte ab sofort vorerst befristet bis zum 29. März 2020 zu schließen. Die Entscheidung darüber fiel dem neuen Interims-Harley-Boss Jochen Zeitz zu.

Rund 2.000 Mitarbeiter betroffen

Betroffen von diesem Produktionsstopp sind die Fabriken Pilgrim Road Powertrain Operations in Menomonee Falls, Wis.; Tomahawk Operations in Tomahawk, Wis.; und York Vehicle Operations in Pennsylvania. Insgesamt rund 2.000 Werker werden damit nach Hause geschickt. Die Pressemitteilung des Motorradherstellers spricht von temporären Entlassungen, unterstreicht aber, dass die Unterstützung für medizinische Leistungen vollständig erhalten bleibe. Den Mitarbeitern in der Verwaltung in Milwaukee wurde nahegelegt ab kommendem Montag soweit möglich ins Homeoffice zu wechseln. Auch wird "Ende März" als vorläufiger Termin für eine Rückkehr ins Büro genannt. Man werde die aktuelle Entwicklung verfolgen und die erforderlichen Maßnahmen zeitnah anpassen.

Während des Produktionsstillstands will Harley-Davidson alle Produktionsanlagen desinfizieren. Auch alle bis Mitte April 2020 geplanten Harley-Davidson-Events hat der der US-Hersteller vorerst abgesagt.