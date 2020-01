Die beliebtesten Motorradhersteller 2019 Top-Marken und ihre Bestseller

Mit 22,2 Prozent Marktanteil führt BMW die Liste der beliebtesten Motorradhersteller in Deutschland auch 2019 an und beansprucht damit ein fast doppelt so großes Stück vom Kuchen wie der zweitplatzierte Hersteller KTM. Die Österreicher feiern sich sicherlich trotzdem, denn sie klettern vom vierten Platz (2018) an Honda und Kawasaki vorbei auf den zweiten Rang. Auf Platz fünft liegt weiterhin Yamaha, auf Rang sechs Harley-Davidson. Alle fünf liegen dicht beieinander: KTM mit 11,6 Prozent Marktanteil, Honda mit 11,5 Prozent, Kawasaki mit 11,3 Prozent, Yamaha mit 10,2 Prozent und Harley-Davidson mit 9,1 Prozent Marktanteil.

In absoluten Zahlen ausgedrückt schaut das folgendermaßen aus:

BMW: 24.872 Neuzulassungen

KTM: 13.036 Neuzulassungen

Honda: 12.928 Neuzulassungen

Kawasaki: 12.694 Neuzulassungen

Yamaha: 11.473 Neuzulassungen

Harley-Davidson: 10.193 Neuzulassungen

Danach kommt erst einmal lange nichts bis Suzuki mit 4,8 Prozent Marktanteil die Hersteller mit deutlich weniger Neuzulassungen auf dem siebten Platz anführt. Ducati liegt nur wenige Einheiten und mit einem Marktanteil von 4,6 dahinter, dicht gefolgt von Triumph mit 4,4 Prozent. Husqvarna beschließt mit 2,6 Prozent die Top Ten der beliebtesten Motorradhersteller in Deutschland 2019.

Platz 11 bis 20 der beliebtesten Marken

Royal Enfield verdrängt Aprilia vom elften auf den zwölften Platz, Moto Guzzi klettert zwei Plätze von 15 auf 13 hoch, während Indian zwei Plätze abrutscht (von 12 auf 14), so auch Betamotor (von 13 auf 15), während sich Benelli auf dem 16. Platz hält, SWM auf dem 17. und MV Agusta auf dem 18. Platz. Fantic Motor steigt auf Rang 19 neu in die Top 20 ein und verdrängt Zero auf den letzten Platz, was für Gas Gas wiederum den Abschied aus den Top 20 der beleibtesten Motorradmarken bedeutet.

Quelle: KBA / mps-Berechnungen