Fahrverbote für mautfreie Strecken in Österreich Diese Landstraßen sind gesperrt

Seit dem 20. Juni 2019 gilt in Österreich für bestimmte mautfreie Straßenabschnitte und einige Landstraßen ein Fahrverbot. Ausgenommen sind nur Anwohner und Touristen mit einem Ziel in der Umgebung.

Die Fahrverbote gelten für Motorradfahrer genauso wie für Pkw und Lkw und zwar an allen Wochenenden bis Mitte September von Samstag um 7 Uhr bis Sonntag um 19 Uhr. Die Brennerbundesstraße B182 ist nicht von dem Verbot betroffen und weiterhin frei befahrbar.

Für die Tourenplanung von Motorradfahrern kann die Liste der für die Durchreise gesperrten Straßen hilfreich sein:

L9 (Mittelgebirgsstraße) ab Hall Richtung Tulfes

L38 (Kreisverkehr Ampass Häusern)

Fahrverbot der L9 (Iglerstraße) und L32 (Aldranserstraße): Kreisverkehr Innsbruck-Mitte Richtung Igls bzw. Richtung Aldrans

L38 (Ellbögenerstraße) ab Amras Kreisverkehr Bleichenweg (Kreisverkehr Höhe DEZ), weil hier Abfahrt A12 Innsbruck-Ost

Fahrverbot Kreuzung Patscher Straße-Römerstraße in Patsch

L11 (Völserstraße) Kreisverkehr Völs sowohl Richtung Westen als auch Richtung Osten

L13 (Sellraintalstraße) Höhe Kreisverkehr Kematen (im Bereich des Sicherheitszentrums)

Das passiert beim Befahren gesperrter Strecken

Polizeikontrollen sind an allen gesperrten Strecken eingerichtet. Mehr als 100 Autofahrer sollen deshalb am Wochenende bereits zurück auf die Autobahn geschickt worden sein.

Ob ein Bußgeld gegen Missachtung des Fahrverbots verhängt wird und wenn ja, wie hoch es ist, haben wir angefragt und veröffentlichen die Angabe hier, sobald sie uns erreicht.

Grund für die Sperrung mautfreier Strecken

Für manche ist Österreich das Urlaubsziel, viele sind aber „nur“ auf der Durchreise, was für die Anwohner von beliebten Transitstrecken in den letzten Jahren ein extrem hohes Verkehrsaufkommen mit all seinen Nacht- und Vorteilen bedeutete. Auf der Seite der Vorteile stehen Umsätze an Raststätten und Tankstellen. Die Liste der Nachteile ist aber wesentlich länger und umfasst neben der ökologischen und gesundheitlichen Belastung unter anderem auch noch das Thema Lärm, Wegzeiten und Verkehrssicherheit.

Umfrage Habt ihr Verständnis für die Anwohner? 3 Mal abgestimmt Ja, klar. Nein, überhaupt nicht. mehr lesen

Tirols Landeshauptbmann Günther Platter verteidigt das Fahrverbot gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA als EU-rechtlich gedeckt: „Wir haben diese Maßnahmen nicht aus Jux und Tollerei verhängt, es sind vielmehr Notmaßnahmen, um die Verkehrs- und Versorgungssicherheit in unserem Land zu gewährleisten.“

Die Tiroler Landesregierung kündigte außerdem eine Ausweitung der Fahrverbote auf Landstraßen in den Bezirken Kufstein und Reutte an.

Deutschland möchte klagen

In Bayern protestierte die Landesregierung umgehend gegen die Maßnahme, da das Verhalten europarechtswidrig sei, so der bayrische Ministerpräsident Söder zum Münchner Merkur. Das deutsche Bundesverkehrsministerium bereitet eine Klage gegen Österreich vor. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer bezeichnet die Maßnahme als „zutiefst diskriminierend“, vor allem im Hinblick auf die österreichische Klage gegenüber den Plänen zur Maut auf deutschen Autobahnen. Hintergrund: Den zuletzt von Scheuer favorisierten Maut-Entwurf hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) als diskriminierend gegenüber ausländischen Verkehrsteilnehmern gewertet.

Stau ist schon lange ein Thema zwischen Bayern und Tirol: Deutschland kontrolliert an der Grenze bei Kiefersfelden und schafft so Staus auf österreichischer Seite, Österreich wiederum hält mit Lkw-Blockabfertigungen den Verkehr auf bayrischer Seite auf.