Harley-Davidson im Zollstreit mit der EU Zölle steigen auf 56 Prozent

Die EU hat Harley-Davidson eine Sondergenehmigung im Zollrecht aberkannt. Die Folge sind 56 Prozent Zoll auf Harley-Motorräder ab Juni 2021. Harley will rechtlich gegen die Entscheidung angehen.

Mit Wirkung zum 19. April 2021 hat die Europäische Union Harley-Davidson einen Zulassung aberkannt, die es Harley ermöglichte bestimmte Motorradmodelle und Produkte, die nicht in den USA hergestellt wurden, ohne Strafzoll zum niedrigen Satz von sechs Prozent in die EU einzuführen. Bleibt diese Entscheidung rechtsgültig, erhebt die EU ab Juni 2021 durchgehend 56 Prozent Einfuhrzoll auf alle Produkte von Harley-Davidson ohne Ansicht der wahren Herkunft: Selbst die Harley aus Brasilien oder das T-Shirt aus Pakistan ist für den Zoll dann "Made in USA".

Handelskrieg eskaliert

Mit Einführung der Strafzölle von 25 Prozent im Jahr 2018 konnte Harley mittels der Binding Origin Information (BOI) ab 2019 die Zollabgaben für bestimmte Modelle und Produkte aus Nicht-US-Herkunft auf sechs Prozent belassen. Darunter wohl lukratives Merchandise, Kleidung, Zubehör und vielleicht auch Ersatzteile. Das BOI wurde auf Beschluss der EU am 31. März 2021 Harley mit Wirkung zum 19. April entzogen. Damit steigen die Zölle zum Juni 2021 um eine weitere Stufe mit 50 Prozent Strafzoll auf insgesamt 56 Prozent Einfuhrabgaben. Wo das Produkt wirklich hergestellt wurde, ist dann nicht mehr relevant.

Skurril: Am 5. März haben sich die EU und die USA geeinigt, die bisherigen Strafzölle im Zuge der Boeing/Airbus-Beschlüsse gegenseitig für vier Monate bis Juni zu erlassen, um in dieser Zeit die Vereinbarungen neu zu verhandeln. Woher der Impuls der EU kam, Harley die BOI abzuerkennen, ist unklar. Nach der offensiven Reaktion von Jochen Zeitz, CEO von Harley-Davidson und der Vorankündigung guter Quartalszahlen, blies der Aktie an der Wall Street ein heftiger Rückenwind.

Gefahr für Harley?

"Dies ist eine beispiellose Situation und unterstreicht den sehr realen Schaden eines eskalierenden Handelskrieges für unsere Stakeholder auf beiden Seiten des Atlantiks. Die potenziellen Auswirkungen dieser Entscheidung auf unsere Produktion, unsere Geschäftstätigkeit und unsere allgemeine Wettbewerbsfähigkeit in Europa sind erheblich. Die Einführung eines Importzolls auf alle Harley-Davidson Motorräder widerspricht allen Vorstellungen von freiem Handel, und wenn sie umgesetzt wird, werden diese erhöhten Zölle einen gezielten Wettbewerbsnachteil für unsere Produkte, gegenüber denen unserer europäischen Wettbewerber bedeuten.", sagt Jochen Zeitz, Chairman, Präsident und CEO von Harley-Davidson.

Vor dem Hintergrund der Krisen-Jahreszahlen 2020 mit nur noch 2,4 Milliarden Dollar Umsatz im Bereich Motorrad und einem weiterhin schwachen Dollar wären deutlich erhöhte Zölle (von 6 oder 31 Prozent auf 56 Prozent) ein harter Schlag für Harley.

Harley-Davidson Jochen Zeitz will gegen die Entscheidung der EU vorgehen, dass alle Harley-Produkte unabhängig ihrer Herkunft mit Strafzöllen belegt werden. Das betrifft Motorräder, Kleidung und Zubehör.

Deutschland Kernmarkt

Besonders bitter dürfte die Zollpolitik der EU für Harleys neue Strategie Hardwire sein, in der Deutschland als einer der Kernmärkte gilt und auch die jüngst vorgestellte, sehr europäische Harley-Davidson Pan America würde so viel ihrer Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Auch den personellen Verstärkungen von Harley in Europa mit Kolja Rebstock von Mitsubishi und Nils Buntrock, vormals Audi und Bugatti, dürfte mit dem Joch des Zolls im Nacken viel Schlagkraft genommen werden.

Fazit

Selbst Harleys aus Thailand und Brasilien kommen für die EU ab Juni aus den USA. Der Schritt Harleys, Produktionen nicht in den Staaten aufzubauen, wird zum Boomerang. Vielleicht erneuert die Wirtschaftförderung Berlin nun die Einladung eines Harley-Werks in Deutschland. Bei Tesla hat es ja recht gut geklappt.