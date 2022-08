Mimoto Garagen in Spanien Parkplatz mit Spind und Kamera für 2 Euro

Großstädte und Motorräder sind eine gute Kombination, um Verkehr zu vermeiden und flott zu pendeln. Allerdings hat ein einspuriges Fahrzeug den physikalischen Nachteil, im Stand zum Umfallen zu tendieren. Ebenfalls sind wild geparkte Kräder gerne Opfer von Vandalismus oder Diebstahl. Gesonderte Parkplätze, wettergeschützt, überwacht und im besten Falle mit einem Schrank für die Motorradklamotten versehen, wären ein Traum. Und den macht Mimoto in Spanien wahr.

Mimoto Parkhäuser

In drei spanischen Großstädten unterhält Mimoto derzeit fünf Parkhäuser – drei in Madrid, je eines in Barcelona und Alicante – exklusiv für Motorräder. Der Zugang ist individualisiert, die Parkplätze sind markiert, kameraüberwacht und jeweils mit einem Spind ausgerüstet. Hier kann die persönliche Schutzausrüstung deponiert werden. Für die in immer größerer Zahl genutzten E-Kräder sind spezielle Lade-Parkplätze reserviert.

Stundenhotel fürs Krad

Vom Stundentarif für 2 Euro je Stunde bis zum Jahresabo mit garantiertem Parkplatz bietet Mimoto mehrere Bezahlmodelle. Der Zugang findet rein digital und kontaklos per App statt. In der werden Parkhäuser mit freien Plätzen markiert. In Madrid liegen die drei Mimotos zentral. Das neueste Parkhaus ist eine große Halle in der Nähe des Bahnhofs. In Alicante und Barcelona liegen die Parkhäuser in der Nähe der Häfen.

Fazit

Mimoto aus Spanien unterhält insgesamt 5 Parkhäuser für Motorräder. Die Parkplätze sind überdacht, überwacht und mit einem Schrank für Helme und Jacken versehen. Ladestationen für E-Kräder gibt es ebenfalls. Ab 2 Euro pro Stunde geht das Parken los. Die Premium-Version reserviert einen Parkplatz in einem Parkhaus dauerhaft.