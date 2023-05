Motorrad-Neuzulassungen April 2023 Hornet macht GS Feuer unterm Boxer

Mit genau 23.287 Neuzulassungen im April 2023 kommt der Gesamtmarkt der motorisierten Zweiräder (Motorräder, Roller, 125er) auf 1,1 Prozent Plus gegenüber Vorjahr. In den einzelnen Kategorien gehen die Kurven aber ziemlich auseinander: Motorräder über 125 Kubik generierten ein Plus von 9,7 Prozent, die Neuzulassungen der Leichtkrafträder bewegten sich nahezu auf Vorjahresniveau (+1,2 %), und das Segment der Roller verlor deutlich an Zulassungen (-16,9 % bei den 125er-Rollern; -18,9 % bei den großen Rollern).

Motorräder mit mehr als 125 Kubik Hubraum

Stückzahlenmäßig und auch im Vergleich zum Vorjahr schneiden die Motorräder im April 2023 mit Abstand am besten ab: 14.330 Fahrzeuge wurden neu zugelassen. Insgesamt kommt der Motorradmarkt im Zeitraum von Januar bis April 2023 damit auf 50.134 Neuzulassungen. Im Vorjahr stand die Kurve zu diesem Zeitpunkt bei 43.815, und im Jahr 2021 waren es 42.085.

Hornet rückt näher an R 1250 GS

Angeführt wird das Ranking der erfolgreichsten Bikes von der BMW R 1250 GS – keine Überraschung für alle, die die Statistiken der letzten Jahre verfolgt haben. Wie zementiert sitzt die große GS auf dem Zulassungs-Thron. Und auch, wenn die Modelle auf den Plätzen dahinter sehr erfolgreich waren und sind, bisher kam der großen GS kein Motorrad gefährlich nah. Weshalb wir diesen Monat gespannt auf die neue Honda CB 750 Hornet schauen, die seit Jahresbeginn in der Statistik mitmischt. Im Januar noch als Newcomerin auf Rang 38, auf Platz 20 bereits im Februar, und seit März auf Rang 2. Noch ist die Kawasaki Z 900 in Schlagweite, doch der Trend der letzten Wochen deutet darauf hin, dass die Hornet gekommen ist, um zu bleiben. Und der GS gefährlich nahekommen könnte. Nun ja, zumindest näher als die Zweitplatzierten der letzten Jahre.

Alte und neue Suzuki-Modelle

Zu den Verliererinnen in diesem Monat gehört die Suzuki SV 650, die nicht mehr in den Top 20 weilt. Sie kam im April 2023 zwar auf respektable 83 Neuzulassungen, doch andere konnten da mehr. Wir drücken Suzuki die Daumen, dass vor allem die neue GSX-8S und die neue V-Strom 800 DE in dieser Saison nach oben kommen, die beim MOTORRAD Testival im Mai 2023 unsere Leserinnen und Leser begeistern konnten. Wer es nicht zum Fahrsicherheitszentrum am Nürburgring geschafft hat: Noch bis 31. Mai 2023 könnt ihr euch für unseren Leser-Test von GSX-8S und V-Strom 800 DE bewerben.

Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten schiebt sich die Yamaha-Bestsellerin MT-07 stetig nach oben. Nach den Plätzen 13 und 10 in den Vormonaten erklimmt sie mit ihren Neuzulassungen im April Rang 7. Womöglich zieht sie in den nächsten Wochen noch an der aktuell auf Platz 6 liegenden Honda CB 650 R vorbei, die vermutlich zugunsten der günstigeren Hornet zurückstecken muss.

Honda CBR 650 R erfolgreichster Supersportler

Honda schadet sich mit der Strategie nicht, denn der Marktanteil gibt dem Hersteller recht: Platz 2 mit 15,6 Prozent hinter BMW mit 24,3 Prozent Marktanteil können sich sehen lassen. Im Dezember 2022 lag Honda noch auf Rang 3 hinter Kawasaki. Einen nennenswerten Teil trägt dazu die auf Rang 8 platzierte Honda CBR 650 R bei. Supersportler sind schon seit Jahren keine Garantie mehr für gute Verkaufszahlen, doch der Mittelklasse-Vierzylinder schlägt sich wacker.

Motorrad-Neuzulassungen April 2023 Platz Modell Neuzulassungen April 2023 1 BMW R 1250 GS 887 2 Honda CB 750 Hornet 595 3 Kawasaki Z 900 458 4 Kawasaki Z 650 283 5 Yamaha MT-07 255 6 Yamaha Ténéré 700 240 7 Honda CB 650 R 233 8 Honda CMX 500 Rebel 226 9 Honda CL 500 224 10 BMW F 900 R 208 11 KTM 390 Duke 204 12 Suzuki V-Strom DL 1050 202 13 Honda CBR 650 R 189 14 BMW M 1000 R 170 15 Honda CMX 1100 Rebel 163 15 BMW R 1250 RS 163 17 BMW S 1000 RR 161 18 KTM 790 Duke 159 19 Honda CB 500 F 151 19 Yamaha MT-09 151

Fazit

Die Motorradsaison 2023 läuft weiterhin stark an: Trotz fettem Minus bei den Rollern ist der Gesamtmarkt gegenüber Vorjahr im Plus – dank der Neuzulassungen der Motorräder mit mehr als 125 Kubik Hubraum. Honda ist im April mit 7 Modellen in den Top 20 vertreten, BMW mit 5. In der Gesamtbetrachtung von Januar bis einschließlich April 2023 dreht sich das Verhältnis allerdings: 8 BMW-Modelle und 5 Hondas tummeln sich dort in den Top 20, wobei keine BMW – außer der großen GS – auf unter 50 Prozent gewerbliche Zulassungen kommt.