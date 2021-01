Motorrad-Neuzulassungen Gesamtjahr 2020 Das sind die 50 beliebtesten Bikes in Deutschland

Trotz Lockdown wurden in Deutschland im Jahr 2020 über 17 Prozent mehr Motorräder neu zugelassen. Der Gesamtmarkt der Zweiräder liegt sogar 32 Prozent im Plus.

Das ist ein starkes Stück. Im März und April 2020, genau zum Saisonstart, bricht der Zweiradmarkt ein. Was war passiert? Die Händler mussten aufgrund des Lockdowns in ganz Deutschland schließen. Und das, wo doch das Jahr 2020 in Sachen Motorradverkauf gar nicht so gut anlief und die Zahlen sowieso schon unter denen von 2019 und 2018 lagen.

Seit Mai deutliches Wachstum im Motorradmarkt

Dafür ging es dann nach dem Lockdown umso mehr heftiger zur Sache: Seit Mai 2020 lagen die Neuzulassungszahlen der Motorräder deutlich über den beiden Jahren zuvor und die Kurven der Leichtkrafträder und Leichtkraftroller explodierten. Nur die Roller über 125 cm³ Hubraum konnten nur ein leichtes Plus verzeichnen von 2,3 Prozent verzeichnen, was aber am relativ starken Vorjahr 2019 lag, das im Gegensatz zu 2018 ein sattes Plus von rund 19 Prozent verbuchen konnte.

Gründe für steigende Neuzulassungen

Dass Zweiräder derzeit so beliebt in Deutschland sind, hat viele Ursachen, auf die wir in unseren monatlichen Neuzulassungs-Berichten im vergangenen Jahr immer wieder hinwiesen. Unsere Vermutungen:

Motorradfahren ist einfach klasse. Im Pendelverkehr schont es Zeit, Nerven und den Geldbeutel. Von der neuen Führerscheinregelung (Schlüsselzahl 196) machen viele Autofahrer Gebrauch (Klasse B-Führerschein auf 125er erweitern) Ein paar Urlaubskassen, konnten wegen der Pandemie nicht für Reisen geplündert werden, was womöglich den ein oder anderen Motorradkauf nach sich zog. Der Individualverkehr rückt wegen der Pandemie wieder mehr in den Fokus, hiervon profitiert vor allem der Markt für Leichtkrafträder und -roller. Abverkauf und Händlerzulassungen wegen der Umstellung von Euro 4 auf Euro 5.

Besonders Punkt 6. sorgte gegen Jahresende für heftige Sprünge in den Diagrammen: Im Dezember 2020 lagen die Neuzulassungen der Motorräder über 327 Prozent über denen des Vorjahresmonats. Die Leichtkrafträder liegen in der Monatsbetrachtung Dezember 2020 fast 450 Prozent über dem Wert vom Dezember 2019. Bei den Rollern sind es 216 Prozent, bei den Leichtkraftrollern 436 Prozent. Das ist natürlich nicht durch Motorradwetter an Weihnachten zu erklären, sondern mit der Umstellung der Abgasnorm in Europa.

Die Bundesländer im Vergleich reihen sich wie folgt ein (Zweiradmarkt gesamt):

Bayern: 48.370 Neuzulassungen Nordrhein-Westfalen: 41.602 Neuzulassungen Baden-Württemberg: 35.722 Neuzulassungen Niedersachsen: 19.733 Neuzulassungen Hessen: 17.633 Neuzulassungen Rheinland-Pfalz: 9.082 Neuzulassungen Sachsen: 8.582 Neuzulassungen Brandenburg: 6.714 Neuzulassungen Berlin: 6.284 Neuzulassungen Schleswig-Holstein: 5.625 Neuzulassungen Hamburg: 3.796 Neuzulassungen Sachsen-Anhalt: 3.796 Neuzulassungen Thüringen: 3.756 Neuzulassungen Saarland: 3.443 Neuzulassungen Mecklenburg-Vorpommern: 2.953 Neuzulassungen Bremen: 1.528 Neuzulassungen

Das stärkste Wachstum verzeichnen Berlin und Hamburg mit über 47 Prozent zum Vorjahr, das geringste – wobei wir hier nicht von "gering" sprechen möchten – sind die 21,2 Prozent Plus vom Zweiradmarkt in Bayern.

Top 50 Neuzulassungen Gesamtjahr 2020

In der Tabelle seht ihr die Top 50 der Motorrad-Neuzulassungen vom Gesamtjahr 2020. In der Bildergalerie (siehe oben) haben wir euch zu jedem Modell noch den Anteil der gewerblichen Zulassungen notiert.

