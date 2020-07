Motorrad-Neuzulassungen im Juni 2020 Die Top 20 der beliebtesten Modelle

Die zweitplatzierte Kawasaki Z 900 ist der Neuzulassungs-Königin BMW R 1250 ungewohnt dicht auf den Fersen: nur 20 Einheiten trennen die beiden im Juni voneinander. Im Mai hatte die große GS noch 305 Exemplare Vorsprung. Trotzdem sind die Unterschiede auf den Top 10-Platzierungen im Juni deutlicher als auf den Plätzen elf bis 19. Teilweise sind hier einzelne Exemplare das Zünglein an der Waage. Gleichauf ziehen sogar die Honda CB 500 F und die Husqvarna 701 Supermoto – beide mit 170 Neuzulassungen im Juni 2020.

Nicht dabei ist diesen Monat die Harley-Davidson Street Bob, die ihren Platz für die BMW F 900 R räumen muss. Die landet mit 198 Einheiten auf Platz 11. Auch die Ducati Streetfighter V4 war im Mai nicht in den Top 20 und steht diesen Monat mit 194 Neuzulassungen auf Rang 13. Yamaha tauscht markenintern: Im Mai war noch die Tracer 900 in den Top 20 vertreten, im Juni ist es die Ténéré 700, die mit 189 Modellen den 15. Platz belegt. Zusammen mit MT-07 und MT-09 sind es diesen Monat drei Modelle, die Yamaha in den Top 20 der aktuell beliebtesten Motorräder in Deutschland platzieren kann. Auch Kawasaki und KTM kommen auf je drei Modelle, bei BMW sind es ausnahmsweise nur zwei, Honda schickt dafür vier Modelle ins Rennen, Suzuki zwei und Ducati sowie Husqvarna jeweils eins.

Motorrad-Neuzulassungen 1. Halbjahr 2020

Die Halbjahresbetrachtung sieht etwas anders aus: Da führt die BMW R 1250 das Ranking mit einem sehr deutlichen Vorsprung von 2.941 Einheiten an. Außerdem tummeln sich ganze sechs Modelle der Bayern in den Top 20. Ducati ist in der Halbjahresbetrachtung nicht unter den Top 20 vertreten, Harley hält sich mit der Street Bob wacker auf Platz 20 und Suzuki ist immerhin mit der SV 650 auf Platz 17 vertreten.

Nachfolgend die Top 20 für die monatliche Betrachtung sowie die Halbjahres-Statistik der Neuzulassungen. Quelle: KBA / mps-Berechnungen

Top 20 Motorrad-Neuzulassungen Juni 2020 Platzierung Modell Neuzulassungen Juni 2020 1. BMW R 1250 GS 617 2. Kawasaki Z 900 597 3. Yamaha MT-07 463 4. Kawasaki Z 650 360 5. Honda CMX 500 Rebel 341 6. KTM 390 Duke 326 7. KTM 790 Duke 275 8. BMW S 1000 XR 246 9. KTM 690 SMC 232 10. Honda CB 650 R 225 11. BMW F 900 R 198 12. Kawasaki Vulcan S 196 13. Ducati Streetfighter V4 194 14. Yamaha MT-09 190 15. Yamaha Ténéré 700 189 16. Honda NC 750 X 186 17. Suzuki SV 650 183 18. Suzuki GSX-S 750 176 19. Honda CB 500 F 170 19. Husqvarna 701 Supermoto 170