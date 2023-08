8 Honda-Modelle in den Top 20

8 Honda-Modelle in den Top 20

Im Juli 2023 wurden in Deutschland rund 23.300 Zweiräder neu zugelassen, inklusive 125er und Roller. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist das ein Zuwachs um 9,6 Prozent. Etwa die Hälfte davon entfällt auf die Motorräder: 12.067 Exemplare wurden im Juli 2023 neu zugelassen, was ein Zulassungsplus von rund 17 Prozent zum Vorjahr ausmacht.

Besonders gut läuft's bei Honda. 8 Modelle positionieren sich in den Top 20. Die Beliebteste ist die Honda XL 750 Transalp (Platz 4), dicht gefolgt von der Honda CB 750 Hornet (Platz 5). Die Ränge 7, 8 und 9 sichern sich Honda CMX 500 Rebel, Honda CB 500 F sowie Honda CB 650 R. Der Exot des Monats in den Motorrad-Neuzulassungen ist ebenfalls eine Honda – die CRF 250 X mit immerhin 170 Einheiten. Und auf den Plätzen 16 und 18 tauchen noch Honda CBR 650 R sowie Honda CL 500 auf.

Voge SR4 Max 350 und BMW C 400 GT im Vergleich

Aprilia RS 660 verdrängt BMW S 1000 RR

Apropos CBR 650 R: Die vollverkleidete Honda ist seit Juli nicht mehr der einzige Supersportler in den Top 20. Aprilias RS 660 steigt im Juli mit 154 Einheiten ein. Damit sichert sie sich nicht nur im Monatsranking einen Platz, denn insgesamt kommt sie im Jahresverlauf auf 903 Neuzulassungen und drängt damit in die Top 20 der Gesamtwertung. Aufgrund dessen muss die BMW S 1000 RR aus den Top 20 weichen, die zum Halbjahr (Juni 2023) ihre Position in den Top 20 auch nur dank der fast 50 Prozent gewerblichen Neuzulassungen halten konnte.