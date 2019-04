Die neue BMW R 1250 GS prescht in Sachen Neuzulassungen ganz schön nach vorne. Schon jetzt, im März 2019, verbucht sie vier Mal so viele Anmeldungen wie die Kawasaki Z 900 auf Rang 2.

Rosig sieht das für die BMW R 1250 GS aus. Schon im März zeichnet sich die Uneinholbarkeit des BMW-Flaggschiffs in der Motorrad-Neuzulassungsstatistik ab: Von Januar bis März kommt sie kumuliert auf 3.592 Exemplare, wovon 18,5 Prozent, also 665 Stück gewerbliche Zulassungen sind. Der Rest läuft auf Privatpersonen.

Wir bleiben bei den Gesamtzahlen für den Zeitraum Januar bis März 2019: Auf Rang 2 folgt die Kawasaki Z 900 mit 799 Zulassungen, auf 3 die Kawasaki Z 650 mit 749 Exemplaren. Dicht dahinter liegt die Yamaha MT-07 mit 720 Zulassungen, gefolgt von der Honda Africa Twin mit 675 Modellen.

Top 20 Motorrad-Neuzulassungen mit 5 KTMs

Die meisten Modelle bringt im März 2019 KTM unter, fünf sind es an der Zahl: 790 Duke, 390 Duke, 690 SMC, 1290 Super Duke R und 1290 Super Adventure. Bei Kawasaki heißen die Neuzulassungsstreber im März Z 900, Z 650, Vulcan S und Z 900 RS. Yamaha schickt MT-07, Tracer 900 und MT-09 ins Feld, Suzuki ist ebenfalls mit drei Modellen am Start: SV 650, GSX-S 750 und V-Strom 650. Honda ist mit den beiden Modellen Rebel und Africa Twin vertreten.

Und was ist mit Ducati, Harley-Davidson und Triumph? Diese Hersteller sind weder in den Top 20 der Motorrad-Neuzulassungsstatistik vom März 2019 vertreten, noch tummelt sich ein Modell in den Top 20 des Rankings vom Gesamtzeitraum Januar bis März 2019. Auf Platz 30 taucht die Harley-Davidson Fat Boy 114 auf, Rang 40 schnappt sich die Ducati Multistrada 1260, eine Triumph sucht man in den Top 50 hingegen vergeblich.

Wir befinden uns aber noch ganz am Anfang der Motorradsaison 2019. Da ist es ein absolut gewohntes Bild, dass die etwas exotischeren Maschinen und Hersteller noch nicht besonders sichtbar sind.

