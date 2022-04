Motorrad-Neuzulassungen März 2022 Aufwärtstrend weiterhin stabil

Trotz Krisen verzeichnen die Neuzulassungen auch im März 2022 ein Plus, was dem Motorrad- und Rollermarkt das erfolgreichste Quartal seit 15 Jahren einbringt.

Wer aufgrund der B196-Regelung (125er fahren mit dem Autoführerschein) dachte, dass 2020 – dem Jahr der Einführung der neuen Führerscheinregelung – lange das Rekordjahr bleiben würde, hat sich getäuscht. 2021 musste zwar hinter 2020 zurückstecken, doch das erste Quartal 2022 holt ordentlich auf. Gut, die Monate Januar und Februar sind für gewöhnlich nicht die zulassungsstärksten … Und im Vergleichsmonat März 2020 ging wegen des Lockdowns in Sachen Neuzulassungen so gut wie nichts. Doch da das erste Quartal 2022 nicht nur über dem von 2020 liegt, sondern auch über den Vergleichszeiträumen der 13 Jahre davor, interpretieren wir die Entwicklung optimistisch und starten beschwingt in die Motorradsaison 2022.

Zuwachs für große und kleine Hubräume

Über alle Hubraumklassen hinweg wurden von Januar bis März 2022 fast 49.000 Motorräder und Roller neu zugelassen, wobei der März mit knapp 30.000 Einheiten den Großteil zu dieser Statistik beisteuert.

Die Krafträder mit über 125 Kubik Hubraum kommen im ersten Quartal auf über 35.000 Neuzulassungen, wovon allein rund 21.400 auf das Konto des März gehen. Die Top 20 der Motorrad-Neuzulassungen führt – bereits mit großem Abstand – die BMW R 1250 GS an. Sie kommt im ersten Quartal auf 3.198 Neuzulassungen, während die Kawasaki auf Rang 2 auf 935 Exemplare kommt und die Yamaha MT-07 dahinter auf 839.

Und auch für die Leichtkrafträder und -roller läuft das Jahr gut an. Die 125er kommen von Januar bis März 2022 auf eine Stückzahl von insgesamt rund 13.200.

Motorrad-Neuzulassungen März 2022 Platz Modell Einheiten März 2022 1 BMW R 1250 GS 1.824 2 Kawasaki Z 900 675 3 Yamaha MT-07 496 4 Kawasaki Z 650 489 5 Honda CB 650 R 472 6 Yamaha Ténéré 700 375 7 Honda Africa Twin 368 8 Honda Rebel 500 304 9 BMW S 1000 R 294 10 Honda CBR 650 R 287 11 Kawasaki Z 900 RS 249 12 Kawasaki Vulcan S 236 13 Honda CB 500 F 230 14 BMW G 310 R 227 15 BMW S 1000 XR 223 16 BMW R 1250 RT 221 17 Husqvarna 701 Supermoto 216 18 Kawasaki Ninja 650 214 19 Ducati Monster 950 202 20 BMW F 900 R 199

Fazit

Zugegeben, der Vergleich mit dem Lockdown-Frühjahr 2020 hinkt etwas. Doch da das erste Quartal 2022 das beste der letzten 15 Jahre markiert, erlauben wir uns, diese Saison besonders optimistisch auf den Motorrad- und Rollermarkt zu gucken. Wir werden euch weiterhin monatlich über die aktuellsten Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Alle Meldungen zu den Neuzulassungen findet ihr hier.