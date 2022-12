Motorrad-Neuzulassungen November 2022 Mehr Vespa als GS

Im November taucht die Suzuki V-Strom 650 neu in der Neuzulassungsstatistik auf: 73 bekamen eine Zulassung. Wahrscheinlich ist das die Platzräumung für die neue V-Strom 800. Und auch Beta scheint Platz in den Verkaufsräumen und Lagern zu machen, denn mit 63 Neuzulassungen springt der italienische Gelände- und Trial-Motorrad-Hersteller mal eben auf Rang 8 der Monatsstatistik.

Yamaha mit den meisten Top 20-Platzierungen

Die neue Yamaha R7 ist im November auch wieder dabei. Und beschert dem japanischen Hersteller damit insgesamt 4 Platzierungen in den November-Top-20 (MT-07, Ténéré 700, MT-09, R7). Spitzenreiter. Honda und Kawasaki sind jeweils mit 3 Modellen vertreten. Und das gilt auch für Harley-Davidson. Die Amis konnten Low Rider ST, Street Bob 114 und Sportster S platzieren.

Im November 2022 gab es 17,9 Prozent mehr Motorrad-Neuzulassungen als im Vorjahreszeitraum. Auf die Fahrzeugkategorien verteilt sich das folgendermaßen: 3.870 Motorrad-Neuzulassungen im November (16,5 % bzw. 549 Einheiten mehr als im November 2021) sowie 1.639 Leichtkraftrad-Neuzulassungen (21,4 % bzw. 289 Einheiten mehr als im November 2021).

Bei den großen Motorrädern liegt die BMW R 1250 GS vorn, bei den 125ern ist es die KTM 125 Duke.

Starkes Wachstum bei Rollern

Und auch die Roller waren im November 2022 gegenüber dem Vorjahr schwer am Wachsen: 29,5 Prozent legten die Roller mit mehr als 125 Kubik Hubraum zu (um 160 Einheiten auf insgesamt 702), während die Leichtkraftroller um 32,2 Prozent zulegten (um 308 Einheiten auf insgesamt 1.265).

Die Hitliste der großen Roller führt die 300er-Vespa an, und auch bei den 125er-Rollern dominieren zwei Vespas die ersten beiden Plätze. Würden wir in Deutschland eine Zweiradmarktstatistik pflegen wie in Frankreich oder Italien – nämlich Motorräder und Roller sowie kleine und große Kräder in einen Statistiktopf werfen – dann würden die 3 Vespas die 3 Plätze direkt hinter der BMW R 1250 GS belegen. Und würden wir frei nach Laune die 125er-Vespas zusammenrechnen (GTS und Primavera), kämen diese auf 9.902 Neuzulassungen – das wären über 300 Stück mehr als die 8.215 Einheiten der großen GS.

Einschließlich November liegt der Kraftradmarkt im Jahr 2022 bei 0,61 Prozent Plus gegenüber dem Vorjahr, was in absoluten Zahlen ausgedrückt 191.348 Einheiten sind. Hier zählen neben den Zweirädern auch noch Trikes sowie sonstige dreirädrige und leichte vierrädrige Kfz mit rein. Die Zweiräder sind mit 190.194 Neuzulassungen jedoch mit Abstand die stärkste Gruppe.

Motorrad-Neuzulassungen November 2022 Platz Modell Einheiten November 2022 1 BMW R 1250 GS 287 2 Kawasaki Z 900 104 3 Yamaha MT-07 88 4 Honda CMX 500 Rebel 76 5 Suzuki V-Strom 650 73 6 Yamaha Ténéré 700 66 7 KTM 390 Duke 64 8 Betamotor sonstige Modelle 63 9 Honda Africa Twin 62 10 Yamaha MT-09 61 11 Kawasaki Z 650 51 12 Royal Enfield Classic 350 50 12 Yamaha YZF-R7 50 14 Harley-Davidson Low Rider ST 47 15 Honda CBR 650 R 45 15 BMW S 1000 R 45 15 Husqvarna 701 Supermoto 45 18 Ducati Streetfighter V2 44 19 Harley-Davidson Street Bob 114 43 20 Harley-Davidson Sportster S 42

Fazit

Die Motorräder und Leichtkrafträder liegen in der kumulierten Betrachtung 5,5 Prozent unter Vorjahr, also im Minus. Die Roller und Leichtkraftroller jedoch korrigieren das mit ihren insgesamt 12 Prozent nach oben, sodass der gesamte Zweiradmarkt (alle Motorräder und Roller) Ende November mit einem Plus von 0,4 Prozent in die letzte Runde geht. Wir sind gespannt, wie der Dezember läuft und betrachten im Januar das Gesamtjahr 2022 für euch.